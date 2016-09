Polèmica a Barcelona per la gestió d'una escola de música

La decisió del govern d'Ada Colau de concedir la gestió d'una nova escola municipal de música a una empresa privada ha generat un xàfec polític que amenaça de convertir-se en tempesta. Més enllà del fet puntual, l'enrenou té un rerefons ideològic, ja que s'ha de contextualitzar amb la mesura adoptada per l'executiu local a principis de mandat de recuperar el control sobre tres guarderies públiques que estaven externalitzades, i que s'emmarcava en una estratègia pública de “remunicipalització” de serveis considerats estratègics. I una de les societats a qui es va retirar el control d'una d'aquestes escoles bressol és qui ara justament es farà càrrec de l'escola de música. El grup de CiU, a l'oposició, ja ha posat el crit en el cel, i ha posat l'accent en les “contradiccions” en l'acció política d'un govern, el de Barcelona en Comú, a qui acusa d'actuar amb “sectarisme”.

La nova escola de música de Can Fargues, amb capacitat per a 300 alumnes, està situada en una masia històrica ara rehabilitada del districte d'Horta-Guinardó. Durant la presentació ahir del nou curs escolar, la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, va reconèixer que la decisió de concedir la tutela del centre a un privat ha generat debat a l'interior del govern municipal.

Preguntada sobre el diferent barem a l'hora d'acordar el model de gestió d'un tipus d'equipament educatiu o un altre, Ortiz va respondre que les guarderies es consideren “serveis essencials” i, per això, la tesi és que han d'estar directament tutelades per l'administració pública. Un altre argument exposat és que la gestió d'una escola de música exigeix una “flexibilitat” que fa més adient aquesta modalitat contractual. De fet, de les quatre que hi ha actualment a la capital catalana, dues es regeixen per aquest format.

La polèmica, però, no té a veure només amb la forma de gestió adoptada, sinó amb la resolució del concurs per fer-la efectiva. L'empresa guanyadora ha estat la mallorquina Estudi 6, que, casualitat o no, és la mateixa que fins fa poc duia la guarderia Els Patufets, al barri de Navas, una de les tres que el govern de Colau ha volgut municipalitzar de nou. Segons va assegurar ahir Ortiz, a l'hora de resoldre l'adjudicació s'han tingut en compte les condicions que oferia l'aspirant en aspectes com ara les condicions laborals dels treballadors. Aquesta, però, és una valoració que, lluny de ser compartida, ha aixecat suspicàcies, també entre els altres aspirants a aconseguir el contracte. Es tracta de dues entitats, Centre d'Estudis Musicals UT i Pausa amb Música, molt arrelades a la zona, fins al punt que havien participat activament en les campanyes per reclamar la recuperació de Can Fargues.