Investiguen un apunyalament mortal al barri d'Horta de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquest divendres a prop d'una discoteca del barri d'Horta, a Barcelona.

Els fets han passat cap a les quatre de la matinada a l'exterior del local nocturn. La policia ha rebut l'avís que hi havia un home ferit al carrer i ràpidament ha enviat unitats al lloc de l'incident. Un cop hi han arribat els agents han comprovat que hi havia una persona ferida d'arma blanca. Minuts més tard els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que la víctima ha mort. Es tracta d'un home de 38 anys i nacionalitat espanyola.

L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir els fets.

Segons el testimoni d'alguns veïns a l'ACN, l'apunyalament s'ha produït durant una baralla a l'exterior de la discoteca Kimbara, al carrer Tajo de Barcelona.

Alguns d'aquests testimonis han apuntat que es tracta d'un local que fa molts anys que provoca enrenou al barri sobretot a l'hora de tancar, amb un públic majoritàriament d'origen llatinoamericà. Diversos veïns han coincidit en assegurar que el soroll i baralles dels clients de la discoteca quan surten a l'hora de tancar “és habitual” cada cap de setmana.