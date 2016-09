Mor una conductora de 20 anys en sortir de la via amb el cotxe a Vallromanes, al Vallès Oriental

Una conductora de 20 anys ha mort aquesta matinada de dissabte en accidentar-se a la BP-5002, dins el terme municipal de Vallromanes (Vallès Oriental). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís del sinistre s'ha rebut a les 05.23 hores al quilòmetre 8 de la BP-5002, a la baixada del Coll de Font de Cera i a tocar del club de golf.

Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe de la víctima ha sortit de la via i, com a conseqüència de l'impacte, la conductora ha perdut la vida. Es tracta de M.R.V.S, de 20 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Granollers. Arran del sinistre, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). També hi ha treballat la Policia Local de Vallromanes.