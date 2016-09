Almenys 23 morts en un incendi d'una fàbrica a Bangla Desh

Almenys 23 persones han mort i una setantena més han resultat ferides en l'incendi d'una fàbrica tèxtil aquest dissabte a Bangla Desh. L'incendi s'hauria produït com a conseqüència de l'explosió d'una caldera en un immoble de quatre plantes a Tongi, localitat situada a uns 25 quilòmetres al nord de Dacca. Les autoritats ja han anunciat l'obertura d'una investigació per aclarir-ne les causes.

Un portaveu dels bombers ha precisat que l'incendi s'ha iniciat al voltant de les 6.00 hora local (les 2.00 hora catalana). El cap de l'administració de Gazipur, S.M. Alam, districte on està situat Tongi, ha explicat que la factoria produeix principalment materials per a l' empaquetat de productes tèxtils.

La tragèdia torna a colpejar una indústria en el punt de mira a Bangla Desh, des que el 2013 es va produir l'ensorrament del complex tèxtil de nou plantes Rana Plaza, que va causar la mort de 1.100 treballadors i va deixar ferides 2.500 persones més.

Amb uns 25.500 milions de dòlars de vendes en el curs fiscal 2014-2015, el 81% del total d'exportacions del país, el sector tèxtil és un dels principals motors econòmics de Bangla Desh i dóna feina a 4,4 dels seus 160 milions d'habitants, sobretot a dones.