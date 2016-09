Ensenyament inclou el protocol transgènere

El Departament d'Ensenyament ha inclòs per a aquest nou curs escolar 2016/17 el protocol per atendre menors transgènere a les aules, d'acord amb la llei 11/2014.

A partir d'ara, la direcció de cada centre escolar haurà de respectar la identitat de gènere sentida, diferent al sexe assignat en néixer, d'un alumne quan ho comuniquin els seus pares o tutors, o l'alumne si és major d'edat, tal com reclamava l'associació Chrysallis, de familiars de menors transsexuals, que a Catalunya ja aglutina més d'una cinquantena de famílies. A més, la comunitat escolar es dirigirà a l'alumne pel seu nom sentit, i també als informes i als carnets. Amb tot, s'hi afirma que en el registre d'alumnes es respecti el nom que figuri en el Registre Civil, que no sempre accepta el canvi de nom. I se li garantirà la llibertat a l'hora de vestir, així com l'accés als lavabos.

Ensenyament precisa que la família pot aportar l'informe de la unitat de gènere, que acompanya l'infant o adolescent en transició. Les famílies no volen que l'informe es converteixi en un requisit, i més ara, que treballen una nova atenció amb el Departament de Salut.