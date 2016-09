L'educació privada supera la pública només al Barcelonès

El Barcelonès és la comarca de Catalunya amb més centres educatius privats. N'hi ha tants (671), que fins i tot supera àmpliament el nombre d'escoles, instituts i llars d'infants de titularitat pública (593), una circumstància molt poc habitual que no es dóna en cap altre punt del país, segons dades del registre que periòdicament elabora el Departament d'Ensenyament.

De fet, el balanç al Barcelonès és totalment oposat al resultat que s'obté a la resta de la zona metropolitana de Barcelona, on el nombre de centres públics s'imposa clarament al nombre de centres de titularitat privada o concertada. Al Baix Llobregat, un territori governat majoritàriament per governs progressistes d'esquerres, hi ha 341 institucions públiques i 161 de privades, una proporció que encaixa més en la tendència educativa a Catalunya.

Una distribució semblant es registra al Maresme, on hi ha 192 centres públics i 95 de privats, i també al Vallès Occidental, amb 361 escoles i instituts de l'administració. La mateixa proporció es manté en el global de la demarcació de Barcelona.

En xifres absolutes, de les 3.596 escoles, instituts i llars que hi ha a la demarcació, 2.253 són púbiques (un 63%) i només 1.340 –gairebé la meitat situades al Barcelonès– pertanyen a institucions de règim privat o reben un concert econòmic.

Més enllà de l'àmbit metropolità, destaca el cas del Moianès, la comarca que té menys centres educatius privats (1). El Berguedà (7) i l'Alt Penedès (15) són les altres comarques de la demarcació amb menys quantitat d'institucions privades. Per contra, el Vallès Occidental (215) és la segona comarca amb més centres de capital privat.

Lleida té el 87% de centres públics

A la resta de Catalunya el percentatge de col·legis i instituts i públics respecte als privats és força superior al registrat a Barcelona. A Tarragona i Girona, la relació és del 81% i el 19%, gairebé vint punts de diferència respecte del balanç de les comarques barcelonines. Finalment, a Lleida, el percentatge de centres públics és força superior a la mitjana del país (87%), i és la demarcació catalana amb més educació pública per habitant. En xifres totals, dels 528 centres que hi ha a la demarcació, 460 són “propietat” de l'administració, mentre que tan sols 68 pertanyen a institucions privades o bé reben un concert econòmic. Pel que fa a les escoles per a adults, avui per avui n'hi ha 242. La gran majoria són de titularitat pública (168) i són a les poblacions més importants de les comarques de Barcelona. És exactament el mateix que passa amb les escoles d'idiomes; actualment n'hi ha 47 en funcionament i, en aquest cas, totes depenen econòmicament de la Generalitat o d'altres administracions públiques, segons dades del mateix registre del Departament d'Ensenyament.

Centralitat barcelonina