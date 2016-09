Estrena accidentada

A priori ja es podia intuir que no seria un procés planer, però l'entrada en funcionament de la superilla del barri del Poblenou de Barcelona ha estat més embolicada del que es preveia. Només una setmana després de la implantació d'aquesta àrea de trànsit restringit delimitada pels carrers Tànger, Badajoz, Pallars i Llacuna, l'Ajuntament de la capital catalana ha anunciat que farà retocs a aquesta prova pilot per les incidències registrades i les protestes de veïns, comerciants i empresaris de la zona. Un malestar que té diverses causes, però que es pot resumir en la sensació genèrica que no s'han acabat de calibrar totes les conseqüències que podria arribar a tenir sobre la zona una reducció de trànsit tan sobtada.

La llista de greuges i petits incidents durant aquests primers dies es pot il·lustrar amb diverses imatges. Una de les últimes, àmpliament difosa per les xarxes, és la d'un autobús que, arran d'un error del conductor, va quedar atrapat en els pilons que delimiten els carrils de l'interior de la superilla. De fet, una de les queixes més sentides és que, a banda de la falta d'informació, no s'ha tingut prou present que aquesta àrea del Poblenou té poca densitat residencial però, en canvi, una activitat econòmica no menor i amb un trànsit inherent. Sobre això, un altre exemple viscut ahir al matí in situ per aquest diari. Un camió, i no precisament gran, va quedar atrapat uns quants minuts a l'entrada del carrer Boronat perquè els sostres de lona que ha col·locat el consistori per encabir les activitats ciutadanes a l'interior de la superilla s'han penjat a una altura excessivament baixa. Ningú havia barrinat que pel Poblenou hi passen no poques furgonetes o camions. Va fer falta aixecar el tendal amb un pal perquè el vehicle pogués passar. “Els comerços de la zona no hem participat en el disseny d'això ni n'hem estat informats, i hem notat una baixada de clients perquè aquests no poden arribar. Si això segueix així, el negoci se'n ressentirà”, comentava ahir Ignasi Jané, empresari del sector de l'automoció. Ja hi ha una vintena de professionals de la zona que, juntament amb una setantena de veïns de l'interior de l'illa, han contractat un advocat per estudiar si hi ha marge legal per presentar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament per, entre altres motius, denunciar el perjudici que els ha provocat la iniciativa.

Aquest descontentament latent es va poder visualitzar ahir al matí durant una roda de premsa aparentment innòcua que l'Ajuntament havia convocat a la superilla per explicar què s'hi farà a partir d'ara. A la roda de premsa, s'hi va presentar un grup de veïns i empresaris que va exposar les seves queixes a la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, amb les càmeres com a testimoni. Falta d'informació, desaparició de places d'aparcament en superfície, parades d'autobús o de zones de càrrega i descàrrega van ser algunes de les exposades. Sanz va admetre que hi ha marge per fer correccions, com ara en la qüestió de la càrrega i descàrrega.

A tot això, l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona no ha desaprofitat l'ocasió per fer punta al llapis. Els grups de CiU i el PP van sol·licitar ahir que es deixi de fer la prova pilot arran dels problemes detectats. “És una bona idea, però mal executada” era el resum que feia el convergent Joaquim Forn.