Samfaina al Liceu

Òpera Samfaina és, des d'ahir, l'espai gastronòmic i cultural del Liceu. Situat a l'antic Espai Liceu, el local té 950 metres quadrats dividits en cinc àrees: el Rocambolesc (que ja va obrir abans de l'estiu), la Vermuteria, l'Odissea, la Diva i el Mercat, als quals s'ingressa per un túnel que permet veure cinc diaporames que recorden els teatrets d'òpera. El projecte és de l'empresa Tast Barcelona en associació amb els germans Roca i l'artista Franc Aleu, que ha dissenyat els continguts artístics i escenogràfics. Òpera Samfaina es presenta com una “experiència” per al visitant que combina la restauració i la història i la cultura catalanes. L'espai Odissea, per exemple, és un espectacle sensorial protagonitzat per l'avatar digital de Jordi Roca, a l'estil d'El somni, creat el 2013 pels cuiners gironins amb Aleu.

“No es tracta d'un restaurant”, diuen els protagonistes, que defineixen aquesta experiència com un espai gastronòmic amb un objectiu ben definit: “Oferir un producte català de la millor qualitat junt amb una experiència d'oci animat.” Encara que l'espai està pensat, en principi, per a un públic local, “estem segurs que acabarà atraient els turistes”, va dir ahir durant la inauguració Jordi Armengol, el director general d'Òpera Samfaina. En aquest sentit, la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, hi va afegir que el projecte reactivarà la Rambla i “es convertirà, sens dubte, en una identitat més de la ciutat”.

A l'ambient Diva, diverses taules circulars sobre les quals es projectaran imatges que podrien ser elements dels quadres d'El Bosco, remeten a una combinació d'avantguarda i artesania. La Diva està oberta a una cova de sorpreses i de poesia visual, amb finestres obertes al Mediterrani, al vi i al cava, a la cervesa i a la Barra Solidària, on es podran degustar tapes creades i cedides per cuiners com ara Carles Abellan, Nandu Jubany, Albert Adrià i Christian Escribà. La recaptació de la Barra Solidària es destinarà a accions benèfiques com ara el Casal dels Infants del Raval i a la Fundació Joan Salvador Gavina. Un esperit que té a veure amb la importància social i la tradició i que, segons el director, guia aquest nou projecte. Tant el públic del teatre com els barcelonins que vulguin reviure els costums, gaudir d'una experiència sonora, visual i gastronòmica trobaran una opció per un preu que se situa sobre els 30 euros.

L'oferta més completa s'oferirà a l'Odissea, el més semblant a aquella experiència d'El somni que els germans Roca van organitzar en una experiència que va tenir ressò mundial. L'Odissea, que ja estarà operativa a final de mes, una taula circular envoltada per una pantalla de 360º, aplegarà 16 comensals que viuran una experiència sensorial i gastronòmica amb una pel·lícula d'animació com a eix central en la qual el protagonista és el mateix Jordi Roca convertit en dibuix animat.