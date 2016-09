La Urbana multa Mercè Homs pel fet de dur el “CAT” a la moto

La regidora del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Barcelona Mercè Homs va ser multada dimarts a la matinada pel fet de portar l'adhesiu “CAT” enganxat a la matrícula de la moto. La sanció va ser interposada per agents de la Guàrdia Urbana i puja a 100 euros.

Segons relatava ahir el diari El País en la seva edició digital, l'edil va ser interceptada pels agents a l'altura de la Via Augusta. Va ser sotmesa a un control d'alcoholèmia, que va donar negatiu, i va ser llavors quan un dels policies es va adonar de la presència del distintiu. En el text de la denúncia, al qual ha tingut accés aquest diari, s'especifica que la presència de l'adhesiu no s'ajusta “a les condicions reglamentàries”. Resultat: 100 euros de multa, amb la ja coneguda possibilitat de rebaixa si es paga en el termini reglat de quinze dies.

Consultada per aquest diari, Mercè Homs no ha volgut comentar el fet en si. Va voler recalcar, això sí, que “és una pena que després de tants anys encara estiguem així, quan a Barcelona hi ha milers de coses que haurien de passar al davant abans de ser multades, i que afecten el descans dels veïns.”