Omella nomenarà els tres capellans rebutjats

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirmarà divendres el nomenament de tres capellans formats a Toledo i membres de l'Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, considerats preconciliars, per a les parròquies de Sant Antoni, Santa Gemma i Sant Enric, d'Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat. Arran del rebuig que ha suscitat aquesta proposta, el bisbat va voler ahir treure foc a la polèmica i va recordar que els capellans, encara que estiguin formats a Toledo, “són catalans”.

“Omella ens va dir que ja tenia la decisió presa i que no canviaria d'opinió, i avui ens han trucat oficialment per confirmar-ho”, va assegurar un dels portaveus dels fidels, que divendres es van reunir amb el bisbe a Can Vidalet, a l'Hospitalet, i li van demanar que reconsiderés la seva actitud. “Ja ens han dit que d'aquí a dues setmanes seran aquí”, van dir.

Un centenar de creients van explicar a Omella que els capellans de Toledo no s'adeien amb el tarannà de la comunitat dels darrers 40 anys: oberta, progressista, lligada al país i a la llengua i molt activista socialment, que ha integrat tots els nouvinguts els darrers decennis. “De molt mala manera ens va dir que la decisió ja estava presa”, van recordar ahir.

En aquella trobada, a Omella se li va comunicar que les comunitats religioses que donen suport a les tres parròquies (jesuïtes, mercedàries i teresianes) deixarien les seves funcions si els nomenaments prosperaven. Ahir, davant la fermesa del bisbe, consideraven quedar-se per no abandonar els fidels amb els ultraconservadors.

Església Plural va valorar molt negativament ahir l'actitud “intolerant” de l'arquebisbe. “Quan Omella va ser nomenat vam expressar els nostres dubtes sobre la seva capacitat d'acceptar totes les sensibilitats eclesials i de reconeixement de la personalitat pròpia de l'Església catalana. Ara ja veiem que aquesta sensibilitat no la té, al contrari”, va dir Josep Torrens, portaveu de l'entitat. Hi va afegir: “Tampoc demostra cap sensibilitat vers els laics.”

El bisbat va explicar ahir que divendres es faran nomenaments a més de 20 parròquies i que, tot i que és improbable, “fins a l'últim minut hi pot haver canvis”.