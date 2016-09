“El consistori barceloní és massa lent a respondre”

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, s'encarrega de canalitzar les queixes dels ciutadans davant l'Ajuntament de la ciutat. És per això que les comunicacions amb el consistori han de ser fluides, per aconseguir ser el màxim de resolutius. Malgrat tot, ahir va tornar a denunciar que la realitat és ben lluny d'aquest estadi ideal.

La situació no és nova d'ara; ja al febrer va assegurar que durant els últims sis anys, en els governs anteriors, no havia rebut la col·laboració que esperava del consistori. Vilà va detallar que “es tarda molt a donar la informació quan se'ls ho demana”. “És un circuit molt lent , que ha de passar per diversos departaments, que en l'era de les noves tecnologies hauria de ser més ràpid. És el que fa que es retardin les respostes”, va explicar. De tota manera, Vilà va dir que és en bona mesura “un problema administratiu, d'excessiva burocràcia, al qual els polítics haurien de posar remei”, i hi va afegir: “Si intuís que és polític, la denúncia seria una altra.”

La síndica va tornar a reiterar la necessitat que la institució sigui més coneguda entre la ciutadania i també dins el mateix Ajuntament. “Hi ha dependències del consistori que no ens coneixen”, va relatar. Per això Vilà va afirmar que “cal un pla de comunicació interna i externa per millorar la feina que es fa”.

Un exemple de queixa que ha canalitzat darrerament és el de l'augment de la prostitució, el soroll i la brutícia a la Vila Olímpica, denunciat al juliol per l'associació de veïns del barri. Vilà va visitar la zona aquest estiu i ha emès una resolució que ha fet arribar al districte de Sant Martí i en què demana que s'incrementi la presència d'agents de la Guàrdia Urbana a la zona per garantir els usos cívics de l'espai públic. Vilà va afirmar que esperaran la resposta del consistori, però “que pot arribar a passar que aquesta no arribi”. Malgrat tot, va dir que estaran “amatents que es faci efectiu” i que tornaran a “consultar els veïns i l'associació denunciant per veure si s'ha resolt, abans del proper estiu”.

