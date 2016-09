Justícia i entitats impulsen serveis per a exreclusos

El conseller de Justícia, Carles Mundó, i el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, van signar ahir l'esperat i pioner conveni per impulsar la reinserció social i laboral de les persones que surten de la presó, un cop completa la condemna, a través de les entitats socials.“Posem tots els esforços en la reinserció de les persones dins de la presó per millorar aquest índex, que és del 70%, i ara institucionalitzem el seu acompanyament un cop fora de la presó tot i que no en tenim l'obligació legal”, va manifestar el conseller Mundó. Illa hi va afegir: “Institucionalitzem l'atenció a unes persones molt vulnerables que fins ara estaven en terra de ningú.”

Mundó va admetre que ara Justícia no té partida econòmica per implementar aquests serveis fins que no s'aprovi el pressupost de la Generalitat del 2017, però es va comprometre a incrementar la partida de 3,8 milions que actualment el seu departament destina a les entitats socials que treballen dins de les presons catalanes. En aquest sentit, el president de la Taula del Tercer Sector va treure importància a la manca de pressupost puntual, ja que va destacar que el més important és que “s'estableix un marc estable de reconeixement d'una tasca que fins ara feien persones i entitats de manera altruista”. Illa va insistir que hi ha exreclusos que han passat molts anys a la presó, que s'ha de trencar el seu estigma i que “és més barat invertir en reinserció social que en mesures punitives”. També va concretar que s'han d'atendre les necessitats de la persona exreclusa de manera individualitzada. L'habitatge i trobar feina són les prioritats, però també en l'àmbit sanitari, com ara el tractament d'addiccions o de malalties mentals, en què cal la implicació de serveis del Departament de Salut al carrer.

Ara, les entitats socials presentaran propostes de programes que es validaran amb la direcció general de Serveis Penitenciaris, que dirigeix Amand Calderó.