Més de 170 trucades a emergències pels aiguats d'aquesta nit a Catalunya

El Servei de Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla INUNCAT per risc d'inundacions pel front de pluges que ha escombrat Catalunya la passada nit i demana a la població que tingui cura en els desplaçaments a les zones on descarregui o a on s'hagin acumulat quantitats importants d'aigua a les vies.

El front de pluges, que han estat intenses, amb tempesta, fort vent i acompanyat de llamps, ha deixat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, registres importants especialment a la demarcació de Girona.

A altres zones també hi ha hagut registres rellevants: Prades (22 l/m2 en mitja hora), Badalona 20 l/m2 en 30 minuts, mateix registre que a Sant Martí Sarroca. Les pluges van entrar per l'oest capa les 22.00 hores d'anit i van avançar reforçant-se a estones en direcció est nord-est, escombrant el litoral i prelitoral de tarragona, Barcelona i, posteriorment, Girona, on a primera hora del matí encara descarregava amb força, amb força llamps i trons.

A La Bisbal d'Empordà s'han arribat a acumular al voltant de 100 l/m2 des d'ahir. En aquesta població treballen els voluntaris de protecció civil municipals per resoldre afectacions causades per la caiguda d'arbrat o inundacions.