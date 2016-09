Es recupera la normalitat a les carreteres i els trens

El servei de Rodalies de Catalunya ha anat recuperant progressivament els horaris habituals a les línies R14, R15, R16 i R2 després que aquest matí es registressin retards de més de 20 minuts a causa de les tempestes que afectaven gran part del territori i especialment Barcelona.

De la mateixa manera, el Servei Català de Trànsit també ha confirmat una millora substancial de l'estat de les carreteres. A hores d'ara, de fet, els principals problemes es concentren a la ronda litoral, la via on s'ha produït l'accident d'autobús , on es circula amb retenció.