Protecció Civil desactiva el pla Inuncat

El servei de Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat el Pla INUNCAT per risc d'inundacions un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per finalitzat l'episodi de pluges intenses que ha escombrat Catalunya la passada nit i no s'esperen noves tempestes fortes generalitzades.

El pla queda en fase de Prealerta per la probabilitat, tot i que baixa, de noves tempestes al quadrant nord-est de Catalunya durant el dia d'avui.