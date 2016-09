Juncker promet “wifi gratuït” al centre de “cada ciutat europea” l'any 2020

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha promès aquest dimecres aconseguir la instal·lació de “wifi gratuït” a “cada poble i ciutat europea” l'any 2020.

Durant el seu discurs a Estrasburg, Juncker també ha assegurat que la CE treballa perquè la xarxa mòbil amb capacitat 5G estigui desplegada abans del 2025, el que podria crear fins a dos milions de llocs de treball.

En matèria digital i de telecomunicacions, el luxemburguès també ha admès que la proposta de limitar a 90 dies el ‘roaming' gratuït no era apropiada i que hi haurà un nou esborrany la propera setmana. “Complirem la promesa” del roaming gratuït, ha reiterat.

“Avui proposem equipar cada poble i ciutat europea amb accés wifi a Internet gratuït als principals centres de vida pública l'any 2020”, ha dit Juncker. “La connexió ha de beneficiar tothom”, ha remarcat, assenyalant que han de poder navegar per Internet tots els europeus, sigui quin sigui “on viuen o quant cobren”.

El president de la CE ha dit, també, que el desplegament del 5G “té el potencial de crear dos milions de llocs de feina addicionals a la Unió Europea”.

Pel que fa al ‘roaming', Juncker ha dit que s'eliminarà “no només pels empresaris que viatgen a l'estranger dos dies o els turistes que van dues setmanes a gaudir del sol”. “També pels nostres treballadors transfronterers, i pels milions d'estudiants Erasmus que fan els estudis a l'estranger un o dos semestres”, ha indicat.

El president de la CE ha dit que “ser polític vol dir corregir els errors tècnics immediatament” i que per això presentarà la setmana vinent una nova proposta sobre l'eliminació del ‘roaming'.

Juncker també ha promès “donar poder als artistes i creadors i protegir la seva feina”. En aquest sentit, ha dit que “la creació de continguts no és un hobby, sinó una professió”, part “de la cultura europea”. “Vull que periodistes, editors i autors rebin un sou just per la seva feina, ja sigui feta en estudis o a casa, distribuïda online o offline, impresa o distribuïda per Internet”, ha assenyalat.