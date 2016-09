El límit de l'esport, a l'Esmorzar de Ciència del 7 Portes

La medicina esportiva i la tecnologia de l'esport ajuden els esportistes a millorar i trencar els seus propis límits. Ja ningú posa en dubte que tant la ciència com les innovacions tecnològiques tenen un paper molt destacat en l'esport modern. Ho veiem en tots els camps. Des de les dietes molt estrictes que fan els ciclistes fins als casos de dopatge. La temptació de recórrer a la ciència i a la tecnologia per superar els propis límits és molt alta i és necessari marcar límits. El debat és apassionant i està bé definir quins són els límits que no s'haurien de sobrepassar mai.

La ciència ens ha proporcionat millors mètodes d'entrenament, així com materials millors per practicar l'esport i nous equipaments que permeten arriscar més. Les possibilitats són infinites, però en un moment en què cada vegada hi ha més gent que practica esports de risc i més persones que són capaces de fer esport durant hores, l'Esmorzar de Ciència del 7 Portes d'aquest diumenge està dedicat a debatre la relació entre la ciència i l'esport.

Organitzat pel diari

El Punt Avui, l'Associació Catalana de Comunicació Científica i Big Van, científics sobre rodes, en el debat hi participarà Emma Roca, esportista d'ultradistància, llicenciada en bioquímica i membre del grup de rescat del Cos

de Bombers de la Generalitat, i Xavier Iglesias,

catedràtic, investigador del grup de recerca en ciències de l'esport i director de l'Institut d'Educació Física de Catalunya (INEFC).

El debat, que serà gravat per Elpuntavui TV, servirà no només per fer un repàs de com els avenços científics han contribuït a millorar les pràctiques esportives, especialment entre els esportistes d'elit, sinó que també servirà per reflexionar sobre el futur en aquest camp.

“Tots dos ponents practiquen esports i tenen, al mateix temps, un gran coneixement de la ciència”, ha explicat Xavier Luri, de l'entitat Big Van, que com ja és habitual en aquests debats del 7 Portes serà l'encarregat de fer un monòleg divertit per obrir el debat.

Emma Roca, que té una activitat molt important a la xarxa, compagina la seva activitat com esportista amb la seva feina de bombera. A més, és mare de tres fills. És una dona que ha fet de l'esforç i la superació personal una forma de vida i que ha participat en curses en què ha passat 29 hores corrent sense parar. Entre els seus projectes més recents destaca el projecte Summit (Salut en les UltraMaratons i els seus líMITs), una recerca per tal de determinar si la població que practica exercici de llarga durada i gran intensitat té més risc pel que fa a la seva salut en comparació amb la població sedentària.