La mortalitat a les carreteres cau un 27% aquest estiu

Aquest estiu es tanca amb menys morts a les vies interurbanes catalanes. En concret, hi ha hagut un 27% menys de víctimes mortals respecte a l'estiu anterior: de 49 s'ha passat a 36. Pel que fa a accidents mortals, la reducció ha estat del 26% i s'ha passat de 46 a 34. Es recupera la tendència a la baixa, que l'estiu passat va trencar-se.

Malgrat la rebaixa, el conseller d'Interior, Jordi Jané, va manifestar: “No podem donar un missatge autocomplaent: les xifres de morts segueixen sent preocupants.” En aquest sentit, durant la roda de premsa, el conseller va posar un èmfasi especial en l'alarmant percentatge d'accidents causats per una distracció: el 35%, el factor principal d'accidentalitat. Encara que aquest estiu n'hi ha hagut menys de provocats per una distracció (de 15 a 12), són més en percentatge perquè els accidents mortals han baixat encara més.

El comissari dels Mossos d'Esquadra Miquel Esquius, cap de la divisió de trànsit, va precisar que les distraccions són de molts tipus però que la principal és per l'ús del mòbil. “Agafar el telèfon conduint és letal”, va avisar el conseller. Darrere d'algunes distraccions, a més, hi pot haver el consum d'alcohol o drogues, que no es compta directament com a causa d'accident. Jané va apuntar que el 9,8% dels ferits greus sobrepassaven la taxa d'alcohol permesa. “Podríem dir que, en molts casos, l'alcohol i les drogues són la causa de la causa dels accidents”, va resumir. No obstant això, aquest és un percentatge insuficient: no es tenen dades encara de les taxes d'estupefaents de les víctimes mortals perquè depenen d'anàlisis forenses.

Una dada optimista: aquest estiu no ha mort cap ciclista, mentre que l'estiu passat en van morir cinc. Per contra, puja el percentatge de motoristes morts, que ja representen un terç de les víctimes mortals; en nombres absoluts, es passa de 15 a 12. Pel que fa als vianants, si l'estiu passat en van morir quatre, aquest n'ha mort un.

En paral·lel a la reducció de la mortalitat, també ha baixat el nombre de ferits greus, un 2%: de 257 a 252. Jané va evitar el triomfalisme i va raonar que el descens d'accidents mortals no és mèrit únicament de la conselleria ja que també hi intervé l'atzar. Tanmateix, es dóna el cas que l'accidentalitat a la resta de l'Estat ha augmentat, a diferència que a Catalunya. A tots dos territoris, la circulació ha augmentat a l'estiu, amb el moviment de turistes i el retorn estival dels marroquins d'arreu d'Europa al seu país.

Precisament, una de les vies més transitades pels europeus que volen creuar l'estret de Gibraltar, l'AP-7, és l'eix amb més víctimes mortals, cinc. La segueix la C-26, amb quatre.