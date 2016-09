Picabaralla entre Colau i els Mossos pel desnonament d'una família a Sants

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els Mossos d'Esquadra han protagonitzat aquest dimecres una picabaralla a les xarxes socials arran del desnonament d'una família amb nens a Sants.

En un missatge a Twitter , Colau ha exigit al govern de la Generalitat que els Mossos d'Esquadra “no tornin a desnonar mai més una família amb criatures”. “Els drets dels infants han de prevaldre sempre!”, ha reblat.

Exigim a @govern que @mossos no torni a desnonar mai més una família amb criatures. Els drets dels infants han de prevaldre sempre! — Ada Colau (@AdaColau) September 14, 2016

La policia catalana ha replicat a través del mateix mitjà han actuat “a instàncies de l'autoritat judicial per donar protecció als funcionaris judicials encarregats d'executar el desnonament”. El cos ha lamentat que se'ls posi “en el punt de mira d'una problemàtica que hauria de ser afrontada des d'àmbits polítics i socials”. A més, han puntualitzat que ells no són els encarregats d'executar el desallotjament de la família perquè no tenen competències “per tirar endavant o aturar un desnonament”.

Colau ha aclarit posteriorment que el seu missatge inicial “apel·lava” al govern i ha insistit que “aquest desnonament no s'hauria d'haver produït i menys amb infants ”.

.@mossos El meu tuit apel·lava a @govern. Aquest desnonament no s'hauria d'haver produït i menys amb infants — Ada Colau (@AdaColau) September 14, 2016

L'alcaldessa ha explicat també que l'Ajuntament ha “intentat per tots els mitjans aturar el desnonament”, però “el propietari s'ha negat” i els Mossos d'Esquadra “han executat”. En qualsevol cas, s'ha compromès a “reallotjar la família avui mateix”.

La líder de Barcelona en Comú subratlla que “és urgent la llei contra els desnonaments suspesa pel PP i el TC [Tribunal Constitucional]”, a qui fa “directament responsables de les deu ordres de desnonament diàries a Barcelona.