24 ferits en bolcar un autocar de turistes a la ronda Litoral

Un autocar que traslladava 23 turistes des de Lloret de Mar fins a l'aeroport del Prat va bolcar ahir a la matinada a la ronda Litoral i, a causa de l'accident, tots els passatgers –de set nacionalitats diferents– i el conductor del vehicle van quedar ferits de diversa consideració. Tres persones van ser rescatades en estat greu i, la resta, tenien lesions menys greus o lleus. De fet, ahir mateix disset ferits van rebre l'alta mèdica. Entre ells hi havia el conductor de l'autocar, que duia la documentació en regla i va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues.

L'accident es va produir pocs minuts després de les tres de la matinada al quilòmetre 14 de la ronda Litoral, a l'altura del passeig de la Zona Franca. En el moment del sinistre plovia amb força a Barcelona i l'autocar va sortir de la via i va bolcar per causes que s'estan investigant. Els turistes que hi viatjaven tenen edats compreses entre els 18 i els 67 anys i són de nacionalitat espanyola, irlandesa, britànica, alemanya, polonesa, bielorussa i lituana. Els bombers van haver d'excarcerar quatre persones, però molts dels passatgers van poder sortir del vehicle per ells mateixos. Alguns dels ferits més lleus fins i tot van intentar trucar a un taxi per poder arribar a l'aeroport i agafar l'avió, però els serveis mèdics els ho van impedir.

Els afectats van ser traslladats a diferents centres sanitaris de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i totes les lesions que presentaven eren de tipus traumatològic.

A la tarda eren set els turistes que encara estaven hospitalitzats. Dues dones de 51 anys continuaven en estat greu –tot i que evolucionaven favorablement– i la resta d'afectats estaven menys greus. El comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, es va mostrar prudent a l'hora de referir-se a les causes de l'accident, però va apuntar a una possible combinació de pluja i velocitat inadequada. Va explicar que la via té una limitació de 80 km/h, però va recordar que, “en cas de pluja, cal adequar la velocitat a l'estat de la carretera i a les condicions meteorològiques”. “Són elements que poden haver determinat l'accident”, va manifestar.

A causa del sinistre, la ronda Litoral va quedar tallada en sentit Llobregat durant més de dues hores, fins que es va poder reobrir, a tres quarts de sis del matí. L'autocar va quedar al voral i es va retirar cap a les onze de la nit perquè hi hagués la mínima afectació possible en la circulació. En l'operació hi van intervenir grues de gran alçada i un camió de gran tonatge.