Colau critica l'actuació del govern en un desnonament

Els desnonaments de famílies sense recursos continuen sent una realitat a Barcelona. Un dels últims casos va tenir lloc ahir al barri de Sants-Badal, després que els antiavalots dels Mossos s'enfrontessin als activistes de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) “per donar protecció” a la comissió judicial que havia de fer fora de casa seva l'Hiba i els seus tres fills petits. Un cop eren al carrer, l'alcaldessa, Ada Colau, va exigir a la Generalitat a través de Twitter que “els Mossos no tornin a desnonar mai més una família amb criatures”, interpel·lació que va originar una picabaralla amb la policia catalana a través de la xarxa social.

L'Hiba es fa càrrec sola dels seus fills i fa poc més d'un any va perdre la feina. La seva situació no li permetia pagar el lloguer i el propietari –un gran tenidor d'habitatge– va recórrer als jutjats. La PAH havia aturat dos intents de desallotjament, però ahir els Mossos els van treure a la força de la porta de l'edifici. “No sabem si és una nova política ordenada pel govern, però feia anys que no s'enfrontaven amb nosaltres d'aquesta manera”, va dir Carlos Macías, portaveu de la PAH.

Colau va explicar que l'Ajuntament estava fent gestions per evitar el desnonament i que fins i tot s'havia ofert a pagar el lloguer alguns mesos. El propietari, segons l'alcaldessa, va rebutjar qualsevol negociació perquè pretén especular. Colau va lamentar que el govern no contactés amb el consistori per intentar evitar plegats el desnonament i li va retreure que s'hagi desentès de la família, a qui l'Ajuntament ha reallotjat i ha ofert un pis. Va demanar a la Generalitat sumar esforços, i també va carregar contra el govern espanyol i el Constitucional per haver suspès la llei catalana d'emergència en habitatge. Els Mossos li van respondre que havien actuat a instàncies de l'autoritat judicial i van lamentar que se'ls posi “en el punt de mira d'una problemàtica que s'hauria d'afrontar des d'àmbits polítics i socials”. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va recordar a Colau que el procés habitual és que els ajuntaments informin la Generalitat dels casos per intentar trobar conjuntament una solució.