Ensurt a l'avinguda de la Catedral de Barcelona per un Objecte sospitós

Una maleta abandonada amb cables i dispositius electrònics a l'interior ha provocat l'alarma aquest dijous al migdia a l'avinguda de la Catedral de Barcelona.

Després de detectar l'objecte sospitós els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu per acordonar la part central de l'avinguda, més o menys entre el carrer Dr. Joaquim Pou i el pla de la Seu.

Un cop assegurat l'espai els agents han inspeccionat la maleta i hi han trobat un ordinador portàtil, cables elèctrics, documentació i altres objectes personals. En constatar que no hi havia cap artefacte que suposés cap mena de risc s'ha aixecat el dispositiu.

Des del mes de gener del 2015 –quan es van produir els atemptats contra la revista Charlie Hebdo i un supermercat jueu a París–hi ha activat a Catalunya el nivell 4 sobre una escala de 5 d'alerta antiterrorista (alt). Aquest grau d'alerta suposa, entre altres mesures, elevar la vigilància, prevenció i alerta en infraestructures sensibles i llocs turístics o de gran afluència de persones.