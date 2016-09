Ryanair preveu transportar 6,9 milions d'usuaris des del Prat

El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, va anunciar ahir que l'aerolínia de baix cost té previst transportar 6,9 milions de passatgers des de l'aeroport del Prat durant el 2017 i créixer així un 5% a la capital catalana. La companyia irlandesa oferirà una nova ruta de Barcelona a Sofia (Bulgària) a partir de l'estiu que tindrà tres vols setmanals, i ampliarà l'actual línia Barcelona-Porto amb disset vols per setmana. El reforç suposarà per a Ryanair operarà 42 rutes diferents des del Prat. L'aerolínia, però, no ha ofert previsions sobre el seu futur a Reus i Girona, que preveu anunciar en les properes setmanes, tot i que el seu director de màrqueting ha assegurat que Ryanair tindrà un “fort creixement”. En aquesta línia, el secretari de Mobilitat, Ricard Font, va avançar que en dues o tres setmanes l'aerolínia anunciarà un increment de “dos dígits” en rutes i freqüències als aeroports de Girona i Reus.