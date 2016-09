La Generalitat paga la traducció de la prova de l'advocacia

El Consell de l'Advocacia Catalana, que aplega els catorze col·legis d'advocats de Catalunya, va celebrar ahir que, per fi, els futurs lletrats es puguin examinar en la llengua pròpia. La justícia és un dels àmbits de l'administració en què l'ús del català està a la cua, amb només un 8,4% de sentències en català.

El president del consell, Oriol Rusca, es va congratular que el ministeri “hagi escoltat la petició de l'advocacia catalana”. Rusca també va avançar que el pròxim repte serà que “l'examen inclogui més temes de dret propi de Catalunya, en els àmbits civil i administratiu”. I va insistir que “cal que la prova compleixi els requisits pràctics necessaris per garantir l'adequada formació dels nous advocats, tal com preveu el reial decret que l'estableix i que no s'està complint”.

Certament, la prova estava pensada per ser més pràctica –i així es va dissenyar el màster obligatori– per igualar-se a Europa. El govern espanyol, però, va fer una prova còmoda de corregir, de pregunta i resposta.