Colau insta a revisar els protocols sobre desnonaments

“Alguna cosa va fallar; un cas com aquest no pot tornar a passar.” Així de categòrica es va mostrar ahir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en referir-se al desnonament d'una mare i els seus tres fills petits al barri de Sants. Un fort dispositiu d'antiavalots dels Mossos va garantir dimecres que la comissió judicial executés el desallotjament, una imatge que no es veia des de fa temps a Barcelona i que va motivar una picabaralla entre Colau i el govern . L'alcaldessa va explicar que demanarà una trobada a la Generalitat per revisar els protocols d'actuació, amb l'objectiu que no es repeteixi un cas “excepcional” com aquest. “Estic segura que totes les administracions estem igual d'interessades a evitar un desnonament amb criatures per força”, va reblar.

Colau va dir que també té pendent una reunió amb el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, per tractar de la millora del protocol que l'Ajuntament i els jutjats de Barcelona van signar fa tres anys per avisar els Serveis Socials dels casos d'execució de desnonaments de famílies. “El que ha passat ha de ser un toc d'alerta per a tots nosaltres”, va insistir. Segons l'alcaldessa, el consistori estava treballant en el cas des de feia tres mesos i havia contactat diversos cops amb el propietari, un gran tenidor d'habitatge que es va negar a qualsevol solució que impliqués que la família continués al pis. No es va poder evitar, per tant, que arribés l'hora del desnonament. En aquests casos –com va recordar Colau– és habitual la presència d'una parella de mossos, la qual cosa permet que hi hagi una mediació i que el desnonament –normalment– s'aturi o s'ajorni. Aquesta família, a més, estava pendent de ser reallotjada per l'Ajuntament, ja que la seva situació s'havia d'estudiar a final de mes en la mesa d'emergència social.

Regular lloguers abusius