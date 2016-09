La propera prova d'accés a l'advocacia ja es podrà fer en català

El conseller de Justícia, Carles Mundó, i el ministre de Justícia espanyol en funcions, Rafael Catalá, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració que permetrà fer les proves d'accés a la professió d'advocat i procurador en català. L'acord permetrà els aspirants a la professió d'advocat i procurador escollir lliurement la llengua amb què volen realitzar la prova a Catalunya.

D'acord al conveni, la Generalitat es compromet a assumir el cost relacionat amb el servei de traducció del català, inclòs aquell que es derivi del trasllat del personal a la seu del Ministeri durant el temps que sigui necessari per a la traducció de l'exercici. Els primers graduats que se'n beneficiaran són els que s'examinaran el pròxim 29 d'octubre.

L'acord rubricat avui fa realitat una de les reclamacions històriques de la conselleria de Justícia, tal com ha reconegut el propi ministre Catalá. La signatura ha tingut lloc, a més, després de la recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, que s'ha adreçat al govern espanyol en relació amb l'aplicació de la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries. La recomanació del 20 de gener d'aquest any suggereix que “s'intensifiquin les mesures pràctiques destinades a garantir l'adequada presència de les llengües cooficials a l'Administració de l'Estat”. La setmana passada, Catalá va signar convenis en aquest mateix sentit també amb els consellers del País Valencià, País Basc i Galícia.

Mundó ha assegurat que la signatura del conveni per part del Ministeri demostra que “quan hi ha voluntat política per resoldre les qüestions, sempre es troben solucions a les dificultats tècniques”. En aquesta ocasió, segons ell, ha servit per “donar resposta al dret” dels qui fan aquest examen a poder-ho fer en català, encara que l'acord per “normalitzar aquesta situació” s'hagi produït “tres anys tard”.

El ministre Catalá ha assegurat que l'acord és un bon exemple de la “col·laboració” entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat en la “resolució de problemes” i per “treballar conjuntament per la modernització de la Justícia”.