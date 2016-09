Una dona mort a Esplugues en un altre possible cas de violència domèstica

Un altre possible cas de violència de gènere va tenir lloc ahir a Esplugues de Llobregat, als voltants de les nou del vespre. Si més no, aquesta és la hipòtesi amb la qual treballen els Mossos d'Esquadra, que ahir van trobar-se a les nou del vespre al número 8 del carrer Francesc Layret una dona morta per arma blanca i un home ferit de gravetat. De moment es desconeix la relació que hi havia entre les dues persones. Al domicili on van trobar el cadàver hi havia la filla de la dona, d'uns quatre anys d'edat. Aproximadament a dos quart de dues de la matinada, dos familiars de la nena l'han passada a recollir. Poc després, als voltants de les dues de la matinada, s'ha fet l'aixecament del cadàver.

Els veïns de la dona morta són els que van alertar els Mossos d'Esquadra a l'entorn de les nou del vespre en escoltar crits a l'habitatge. Una de les veïnes ha explicat a l'ACN que quan els Mossos han arribat els ha escoltat dir que no podien obrir la porta del pis perquè hi havia dos cossos que ho impedien. Un cop a dins han comprovat que només la dona era morta, amb ferides d'arma blanca, i que l'home estava ferit de gravetat també amb ferides d'arma blanca.

Segons el testimoni d'alguns veïns, la dona, d'entre 35 i 40 anys, vivia al domicili amb la seva filla, fruit d'una anterior relació, i amb l'home que la policia catalana ha trobat ferit. Seguint amb aquestes testimonis, la germana de l'home ferit s'ha acostat a l'immoble i, després de parlar amb els Mossos d'Esquadra, ha marxat a l'hospital on han ingressat el seu germà.

Un cop traslladat l'home a un centre hospitalari, s'han desplaçat fins al lloc dels fets psicòlegs d'Emergències Socials de Barcelona per preparar el trasllat de la filla de la dona morta. També han hagut d'atendre veïns de l'immoble afectats pels fets.