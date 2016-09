Una regidora de la CUP denuncia que la van agredir sexualment a Gràcia

Maria Rovira, regidora de la CUP de l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat que l'1 de setembre a la matinada va ser objecte d'una agressió sexual quan tornava cap a casa seva al barri de Gràcia. Els fets, segons explica Rovira, van passar quan era a dos carrers de casa seva i un home d'uns 30 anys la va sorprendre per darrere, la va immobilitzar i li va fer tocaments als genitals. Ells va aconseguir desfer-se de l'agressor que va fugir corrent. Ella el va perseguir fins que le va perdre de vista. L'endemà Rovira ho va denunciar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, per bé que la mateixa nit dels fets un agent es va desplaçar fins a casa seva per prendre-li declaració-

La regidora s'ha queixat avui a diversos mitjans radiofònics que no es va sentir gens ben atesa pels Mossos d'Esquadra ni a casa ni a la comissaria.Ha explicat que durant tot el procés que va tenir lloc a comissaria només una agent la va acompanyar un moment, quan es tractava d'una qüestió sensible, que ella creu que hauria pogut ser entesa millor per una dona.

Respecte l'actitud del Mosso que va anar al seu domicili poc després de l'agressió, aquest li va dir que “aquestes coses passen, les fan persones que no estan bé del cap”. “Rovira entén que l'agent va fer un “discurs exculpatori” que “em va encendre de ràbia” i per aquest motiu les va manifestar que havia estat objecte “d'una agressió masclista”.

Rovira també es queixa que si l'home l'hagués intentar robar la pena que afrontaria seria superior que no pas per un delicte d'agressió sexual “tot i les conseqüències psicològiques i físiques que pot ocasionar una agressió sexual”. I ho remata dient que “tot plegat em suggereixi que el delicte que han comès contra la meva intimitat no és prou greu”.

La regidora de la CUP lamenta la manca d'informació que pateixen les veïnes de Gràcia, que és un dels districtes de la ciutat on hi ha més assalts sexuals al carrer,. “Si alguna cosa estic aprenent d'aquesta mala experiència és que no és coherent demanar a les dones que denunciïn, si la gestió que es farà de la seva denúncia és la mateixa que la meva”. Rovira creu que des de les institucions municipals “podem fer molt més del en matèria d'agressions masclistes, començant per reconèixer la necessitat de grups feministes combatius, reforçar-los i convertir-los en una referència”.