Europa millora la neutralitat de la xarxa, però no la blinda

L'Associació Europea de Reguladors de les Telecomunicaciones (Berec, per les sigles en anglès) ha publicat aquesta setmana les línies directrius per garantir la neutralitat d'internet a Europa, és a dir, que tots els seus ciutadans puguin navegar en igualtat de condicions, sense discriminacions en funció del tipus d'usuari o del contingut consultat. Aquestes normes poleixen l'aplicació d'un reglament de la Unió Europea (UE) aprovat el novembre passat i eleven internet a la categoria de “bé comú”, segons Sébastien Soriano, vicepresident de Berec.

Si veiem la xarxa com una autopista que connecta els usuaris amb tota mena de serveis, els proveïdors d'internet, com Vodafone o Orange, podrien caure en la temptació d'accelerar, alentir o bloquejar la connexió amb determinades aplicacions o continguts generats per tercers, en funció dels seus interessos o acords comercials. Així doncs, Facebook podria anar molt més ràpid que Twitter, per posar un exemple. De fet, abandonant el terreny de la hipòtesi, Netflix fa temps que acusa Movistar d'entorpir la connexió dels seus clients per potenciar la seva pròpia plataforma de televisió.

El nou reglament, aprovat pel grup que reuneix els diferents reguladors europeus, consagra el dret que totes les dades que circulin per la xarxa tinguin el mateix tractament, sense que importi què contenen, quina aplicació els transmet, d'on vénen o on van. Això vol dir que els proveïdors d'internet no tenen dret a regular el tràfic generat a les seves xarxes, però la normativa conté un seguit d'excepcions i lletra petita que, segons opinen els internautes, poden obrir la porta a aquesta possibilitat.

El cas més evident és el que autoritza les companyies proveïdores a bloquejar o alentir deliberadament la descàrrega o la pujada de continguts concrets en el cas que hi hagi una ordre judicial, s'hagi de complir amb alguna llei o per evitar la congestió de la xarxa o combatre atacs informàtics. També s'accepten acords per serveis que requereixin un nivell de qualitat específic, encara que en aquest cas s'haurà de garantir la qualitat general dels serveis.

Tot i que, en cas de donar-se, aquestes mesures de gestió del trànsit hauran de ser “transparents, no discriminatòries, proporcionades i limitades en el temps”, algunes associacions d'internautes temen que aquestes excepcions previstes siguin l'excusa de les operadores per fer alguna mena de joc brut.

El comissari d'Economia i Societats Digitals, Guenther Oettinger, destaca que les noves normes seran la referència perquè les autoritats locals determinin si una empresa o un servei públic vulnera les normes de neutralitat a la xarxa i si cal iniciar procediments contra elles.

Un altre aspecte controvertit: el Berec també va confirmar la seva posició sobre l'anomenada “taxa zero”, una pràctica dels proveïdors d'internet consistent a oferir un paquet de dades per al mòbil, però del qual no es descompten les que es consumeixen accedint a un determinat servei amb el qual han arribat a un pacte (un portal de vídeos on-line si es fa a qualitat d'imatge mitjana, per posar un cas real). Els reguladors europeus no prohibeixen estrictament aquesta pràctica i insta els reguladors locals de cada estat a investigar cada cas de manera individual per evitar que un servei sigui afavorit davant d'altres.

Cop als emprenedors