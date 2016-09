Els parts i la lluna, mite o realitat?

“Tambéhi ha gent que pensa que menjar julivert durant l'embaràs pot ser causa d'avortament”

La relació entre les fases de la lluna i alguns aspectes de la vida quotidiana és un d'aquells mites que la creença popular s'ha encarregat d'alimentar. Fins al punt que el personal de moltes unitats de maternitat defensa que les nits de lluna plena augmenta considerablement el nombre de parts. És un tema recurrent i, malgrat que no hi ha cap verificació científica, la llegenda es perpetua.

Cansades d'aquestes afirmacions, un grup de llevadores de l'hospital de Manises (País Valencià) han fet una anàlisi per tractar de determinar quina base real tenen aquestes afirmacions. Han examinat 4.700 parts atesos durant els últims tres anys i els resultats no poden ser més prosaics. Segons aquest estudi, no existeix cap relació significativa entre les fases lunars i el nombre de parts.

El resultat es va donar a conèixer fa unes setmanes i la supervisora de llevadores de l'hospital, Esther García, va declarar que l'anàlisi corrobora “el que s'apunta en gran quantitat d'estudis realitzats, en els quals no es mostra cap relació significativa”.

Però no sembla que destruir mites sigui tan fàcil. Pocs dies més tard, un altre estudi, en aquest cas signat al Japó, va presentar unes conclusions més aviat oposades. En aquest cas, no van analitzar persones sinó vaques, i van concloure que el nombre de naixements augmentava les nits de lluna plena. L'investigador que signava l'estudi, Tomohiro Yonezawa, va arribar a afirmar que en el cas de les dones hi podria haver “molts altres factors, com la nutrició, l'entorn social i el transfons genètic, que podrien ocultar la influència de la lluna”.

Els hospitals catalans no han publicat cap estudi sobre el tema, però això no vol dir que no se'n parli. La llevadora de l'hospital Taulí de Sabadell Roser Ruiz assegura que “potser no hi ha més parts, però vénen més dones que han trencat aigües quan hi ha lluna plena i també els dies que l'ambient està més carregat”.

La doctora Elena Carrera, coordinadora del servei d'obstetrícia i ginecologia de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, no només no hi està d'acord sinó que lamenta no haver publicat un estudi que va fer fa 25 anys. “Va ser el meu primer estudi científic. No només vaig analitzar més de dos mil parts. També vaig demanar uns registres dels canvis de pressió al Centre de Meteorologia de Barcelona. I el resultat va ser que no hi ha cap relació”, diu Carrera, que ara lamenta no haver publicat l'estudi, sobretot perquè veu que molts tòpics continuen vigents i es passen de generació en generació sense qüestionar-los. “També hi ha gent que pensa que menjar julivert durant l'embaràs provoca avortaments i que no és bo tenyir-se quan estàs embarassada. Forma part de la misèria cultural franquista”, subratlla.

Eva Meler, directora d'R+D+I del Centre de Salut de la Dona de l'hospital Dexeus, comparteix aquesta opinió. És conscient que existeix el tòpic dels parts i la lluna, però també que no té base científica. És més, Meler recorda un estudi de l'any 2005 als Estats Units, amb més de 550.000 dones. També negava el tòpic.