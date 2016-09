Rull acusa Adif de prioritzar els seus interessos als dels usuaris

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va acusar ahir Adif de prioritzar els interessos de l'empresa en detriment de les necessitats dels usuaris. Era la resposta al comunicat en què Adif es desvinculava de les inversions promeses pel Ministeri de Foment a la Generalitat. Rull va dir-ho des de Vilafranca del Penedès, on visitava la cobertura parcial de les vies del TAV, unes obres que l'Ajuntament de Vilafranca exigeix a Adif que s'allarguin en un tram de 200 metres. El conseller, que va donar suport a la reivindicació del municipi, també considera que l'actitud de l'ens ferroviari amb l'exministra de Foment Ana Pastor és “la desautorització més rotunda d'una responsable política del govern de l'Estat”. Cal recordar que en el comunicat Adif considera els acords de Foment i Territori “irrellevants a efectes administratius”. En la visita Rull també va descartar qualsevol “defecte de forma” en els pactes amb Foment, argument al·legat per Adif per incomplir les inversions a Catalunya. Pel que fa a la cobertura total de les vies, l'alcalde vilafranquí, Pere Regull, va declarar que el consistori “vol pagar”sempre que hi hagi un acord “lligat a solucions”. D'altra banda, també va anunciar que assistirà a la reunió entre els govern català i valencià per fer front comú pel corredor mediterrani.