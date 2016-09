Mor a l'hospital un dels ferits en una baralla dimecres a Barcelona

Un dels quatre ferits en la baralla que es va produir el passat dimecres al districte de Gràcia de Barcelona ha mort aquest divendres, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

La víctima mortal, un home de 40 anys i nacionalitat romanesa, ha mort aquest matí a conseqüència de les greus ferides que va patir. Fonts de l'hospital Vall d'Hebron han precisat que la causa de la mort ha estat “xoc hemorràgic massiu”, informat Efe.

Els fets van passar cap a les tres de la tarda del 14 de setembre en un descampat situat al carrer Farigola del barri de Vallcarca i els Penitents. Els Mossos van rebre l'avís que s'estava produint una batussa amb armes blanques entre diversos homes. En arribar al lloc, els agents van comprovar que hi havia quatre persones ferides de diversa consideració, una d'elles en estat crític. Els ferits van ser traslladades a l'hospital de la Vall d'Hebron després de ser ateses en primera instància al lloc per ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La policia va detenir sis persones per la seva presumpta participació en la baralla, les quatre persones ferides i dues més, totes elles de nacionalitat romanesa. Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Gràcia van obrir una investigació per determinar les causes de la baralla. La mateixa unitat ha intentarà determinar ara quin dels altres implicats en la baralla és l'autor de l'agressió mortal.

Està previst que els detinguts passin a disposició judicial demà.