Mor una ciclista en un xoc amb un taxi al Paral·lel de Barcelona

Una ciclista de 23 anys ha mort aquesta matinada en un xoc amb un taxi al Paral·lel de Barcelona, al Districte de Sants-Montjuïc, segons ha informat l'ajuntament de la capital catalana. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 04.22 hores d'aquest dissabte a l'alçada del número 17 de l'avinguda Paral·lel, a tocar dels Jardins del Baluard i la plaça de les Drassanes.

Per causes que encara es desconeixen, una bicicleta i un taxi han topat. Com a conseqüència de l'impacte, la conductora de la bicicleta, una jove de 23 anys, ha resultat morta. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La Unitat d'Accidents del cos de policia barceloní investiga les causes de l'accident de cara a realitzar l'atestat corresponent.