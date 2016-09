Creix un 12% la xifra de donants de medul·la òssia

Només una de quatre persones que esperen un trasplantament de medul·la òssia per lluitar contra la leucèmia o altres malalties de la sang disposa d'un donant familiar compatible. En la resta de casos cal recórrer a la recerca d'un donant no familiar o una unitat de sang de cordó umbilical.

Ahir, coincidint amb el Dia Mundial de Medul·la Òssia, el Departament de Salut va informar que durant els primers sis mesos d'aquest any ha crescut un 12% el nombre de donants. S'ha passat de 36.037 donants el 31 de desembre de l'any passat a 40.3277 el 30 juny del 2016.

Tot i aquest important increment, tant l'Organització Catalana de Trasplantament (Ocatt) com l'Organización Nacional de Trasplantes (ONT) insisteixen en la necessitat de seguir fent campanyes de sensibilització ja que un 20% dels pacients pendent de ser trasplantats encara no disposen d'un donant idoni. El motiu d'aquesta dificultat és que la probabilitat de trobar una persona cent per cent compatible és aproximadament d'un cas cada 40.000. Tant és així, que durant l'any passat, al conjunt de l'Estat, només un de cada 2.478 donants potencials va poder fer efectiva la donació i salvar la vida d'una altra persona. Durant aquest període, només 14 persones a Catalunya han pogut fer

efectiva la donació de medul·la per a pacients que necessitaven un trasplantament.

Durant el primer trimestre d'aquest any s'han fet un total de 155 trasplantaments a Catalunya, dels quals 79 van ser amb un donant familiar i 76 amb un que no ho era.

Aquest increment important en el nombre de donacions s'ha produït des que l'any 2013 es va impulsar el pla estatal de medul·la, del qual formen part l'ONT, la Fundació Internacional Josep Carreras, la Societat Espanyola d'Hematologia, les societats científiques i les associacions de pacients. Un dels reptes és aconseguir un mínim de 400.000 donants l'any 2020, amb un augment anual del 40.000. La recerca de donants és internacional, fet que garanteix a tots els pacients trobar un donant de medul·la visquin on visquin.

Avui a l'Estat espanyol, segons l'ONT, es poden trobar donants no familiars en el 90%, en un temps mitjà de 33 dies. A tot el món, ja hi ha en aquests moments 28 milions de donants.