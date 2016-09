Els carters diuen que caminen massa i que no donen l'abast

“Caminem més que abans i

anem més carregats”

Són molts els veïns de la zona sud de Badalona que asseguren que, d'ençà que el carter que tenien de referència va sol·licitar un nou destí, a finals de juny, el repartiment del correu postal ha estat desastrós i hi ha qui diu que fins i tot gairebé inexistent. “Fins i tot citacions judicials i amenaces de talls de subministrament han arribat amb força retard”, subratllen diversos habitants de la zona. L'antic carter no ha estat substituït i la seva funció s'ha anat suplint,

a batzegades, pels carters dels sectors propers, que han vist ampliat el seu territori d'actuació.

El problema que s'ha viscut aquest estiu a la zona sud de Badalona no sembla puntual ni fruit exclusivament del trasllat d'un professional. Carters de diverses poblacions lamenten que Correus no ha deixat de reduir la plantilla i, en paral·lel, de sobredimensionar les unitats de repartiment. “Cada cop cobrim més territori i anem més carregats”, repeteixen. Des del 2008, segons les dades que aporta Correus, la plantilla s'ha reduït un 30% aprofitant les jubilacions i els contractes que expiraven, però l'empresa ho justifica al·legant que el correu ha baixat, en el mateix període, un 40%. La reducció de personal ha obligat a modificar i a ampliar les zones de distribució, però Correus recorda que a cap carter se li està demanant que faci més hores de les que estableix la seva jornada laboral, fixada en 27.000 segons al dia (set hores i mitja).

Diversos carters consultats per aquest diari admeten que no es reparteix el mateix volum de correspondència que anys enrere, però recorden que ara han d'invertir molt més temps a desplaçar-se, atès que les zones van guanyant superfície, i que moltes cartes han estat reemplaçades per paquets de material que la gent compra a través d'internet. “Caminem més i anem més carregats, malgrat que arribem a menys bústies”, indiquen.

Aquesta situació ha estat traslladada a Inspecció de Treball per Sipcte. El sindicat ha denunciat la sobrecàrrega de feina de què són objecte els empleats de la majoria d'oficines de la demarcació: Barcelona, Badalona, Terrassa, Manresa, Esparreguera... Al Prat, per exemple, es constata que la plantilla s'ha reduït en sis treballadors i que cap dels quals

ha estat substituït. Simplement s'han redistribuït les zones de repartiment entre la resta de carters, sense fer prèviament una avaluació de riscos, segons constata Inspecció.

Fruit de les queixes de Sipcte, i després de visitar un centre a Barcelona, Treball va exigir a Correus, al maig, un protocol estàndard de treball que valorés, entre altres coses, les càrregues físiques i mentals que suporten els carters. En la resposta, Correus detalla que la distribució de les zones es fa mitjançant un programa informàtic que té en compte que la jornada no pot superar els 27.000 segons diaris i que el consum energètic dels carters a l'hora de desenvolupar la seva tasca no pot superar el límit de 2.000-2.500 quilocalories per jornada, que ja es consideraria treball pesat. Correus també assenyala que no es penalitza el carter si no ho reparteix tot el dia que, a priori, toca.

Sipcte considera la resposta de l'empresa una “presa de pèl”. “No es té

en compte si qui reparteix és home o dona, ni l'edat, ni l'orografia del terreny

ni les condicions meteorològiques de la jornada”, indiquen.