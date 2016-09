Tres persones rescatades i una quinzena de desallotjats arran d'un foc en un pis al centre de Tortosa

Tres persones han estat rescatades aquest diumenge d'un pis del carrer Pintor Gimeno de Tortosa que ha cremat després d'una deflagració, probablement de gas butà, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat . Arran del foc, també s'han desallotjat preventivament una quinzena de veïns.

Una deflagració crema 1 habitatge al c/P.Gimeno de #Tortosa. 3 persones evacuades i 15 desallotjades. Sense ferits. pic.twitter.com/aWqZO3SCZY — Ajuntament Tortosa (@Tortosa) September 18, 2016

L'avís s'ha rebut a les 12.54 hores per part d'un veí que ha apuntat que hi havia hagut una explosió i molt fum negre. El foc, controlat a les 13.24 hores, no ha causat ferits i hi han treballat cinc dotacions dels Bombers, Mossos i Policia Local.

L'explosió s'hauria produït en una petita habitació del 1r 1a, a l'entrada de l'habitatge. El foc s'ha localitzat a la primera planta i ha afectat dos envans. En un primer moment, s'ha demanat el confinament dels ocupants en una sala que donava al balcó i, finalment, se'ls ha rescatat amb l'escala dels Bombers.

Una persona ha sortit de l'edifici pel seu propi peu. Els rescatats han estat atesos pel SEM. Tot i considerar-los il·lesos, se'ls ha portat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per comprovar que no hi havia hagut inhalació de fum.