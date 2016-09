Un sensor mental també

Córrer està de moda. I sembla fàcil. Tant, que algunes persones després d'un breu entrenament s'atreveixen a fer curses de muntanya de 80 quilòmetres. Però no tots som Kilian Jornet i és bo que de tant en tant algú ho recordi i exposi els riscos i els condicionants fins i tot genètics d'algunes pràctiques esportives. No perquè deixem de practicar-les, sinó perquè ho puguem fer de manera segura i amb garantia d'èxit.

Ahir, durant l'Esmorzar de Ciència al restaurant 7 Portes, organitzat per Big Van-Científics sobre Rodes, l'Associació Catalana de Comunicació Científica i El Punt Avui, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i els Alumni UB, l'esportista d'ultradistància Emma Roca i el director de l'Institut d'Educació Física de Catalunya (Inefc), Xavier Iglesias, van repassar algunes de les claus per garantir la seguretat en l'esport i van plantejar la necessitat d'aprovar un codi ètic i deontològic que digui què es pot fer i què no.

“És fantàstic que la gent faci esport. De Kilian [Jornet], però, només n'hi ha un i cal entendre que els límits són personals”, va dir Emma Roca, una dona que és capaç de córrer 27 hores seguides sense parar i que, com a bioquímica, sap perfectament què passa a l'interior del seu cos quan el sotmet a una d'aquestes sessions gairebé èpiques. Roca sap també que en la capacitat de resistència hi ha una predisposició genètica important. “Hi ha diversos estudis que revelen que el 60% depèn dels gens i que el 40% són factors externs.” Entre aquests factors ambientals, hi ha l'alimentació i l'entrenament. “L'alimentació és un pilar bàsic per al rendiment”, va insistir Roca.

Iglesias va precisar que, en altres esports, sobretot en els d'equip, l'aprenentatge és bàsic, però el component genètic sí que s'ha de tenir en compte en els esports d'alt nivell. “Des del punt de vista polític, i si l'objectiu és l'excel·lència, sí que hi hauria d'haver unes orientacions per evitar frustracions futures.” Roca, en canvi, no és partidària de condicionar els nens des de petits perquè triïn un esport per al qual estiguin ben dotats. “Condicionar-los per la genètica a mi em costa”, va dir. No creu que s'hagi d'aplicar la ciència a tot, “perquè, si no, s'acabaria la improvisació, l'encant, la vida...”. Ella defensa que “a l'escola un nen pugui escollir qualsevol esport”, i si finalment n'hi ha algun en què destaca, que se l'ajudi, cosa que aquí no passa. “A la universitat tens problemes per aconseguir un permís per anar a competir i no hi ha ajuts. En altres països, en canvi, sí que n'hi ha”, va dir Roca.

I sempre s'ha de tenir en compte que, darrere de cada esportista d'elit, hi ha un equip d'experts –metges, nutricionistes, fisioterapeutes...– que en fan un seguiment acurat. Per això, abans de començar a fer esport, tant ella com Iglesias recomanen una revisió mèdica general –prova d'esforç i ecocardiograma, com a mínim– per garantir que es té “la màquina a punt”.

En aquest sentit, la ciència hi pot ajudar molt, i se n'ha de treure partit. Així mateix, s'ha de fer servir

la tecnologia per conèixer com està el cos en tot moment. El que cap dels dos ponents defensa és traspassar els límits. No seria just. “Tu has de guanyar perquè ets el millor i no perquè portis un suplement”, va subratllar.

Roca també ho té clar: “És molt injust per a aquell que fa molts anys que s'entrena.” Segons la corredora, dopatge és qualsevol estímul extern. Fins i tot un sensor mental, que l'única cosa que

fa és estimular la ment. “També és dopatge, perquè en l'esport la motivació i la voluntat de superació són factors importants.” I es posa ella mateixa com a exemple: “Per aconseguir fer 170 quilòmetres, jo em vaig posant microreptes mentals; si no, seria impossible”, explica. No s'ha de trivialitzar. Aquesta mena d'esports, com el que practiquen les nedadores de sincronitzada, són dolorosos. “No et regalen res”, subratlla. Però això ja és un altre nivell. El que hauria de ser una obligació per a tothom “és fer esport com a mínim dues hores i mitja a la setmana”.