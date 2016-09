Barcelona crearà una unitat al gener contra l'explotació sexual

L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa a partir del gener la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans, un equip especialitzat per protegir els drets de les dones que són explotades sexualment i també per atendre de manera integral les víctimes i fer-ne l'acompanyament necessari, tant jurídic com psicològic. El personal vetllarà perquè es garanteixin els seus drets fonamentals i la intenció és millorar la coordinació entre àrees, cossos policials i entitats socials. En aquest sentit, promourà la formació a serveis socials, sanitaris, d'immigració, oferirà assessorament a professionals, es coordinarà amb la resta d'actors especialitzats i actuarà com a observatori del tràfic d'éssers humans a la ciutat. Segons la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, aquesta és una mostra que “des del nivell local es pot actuar i ser una peça clau en la persecució del delicte i la protecció de drets”.