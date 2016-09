Un grup de batxillers de Palamós es queden sense viatge a Itàlia, de moment

Una cinquantena d'estudiants de batxillerat a l'escola Vedruna de Palamós que havia de salpar dissabte del port de Barcelona, a bord d'un creuer amb destinació a diverses ciutats italianes, es van haver de quedar a terra perquè el capità del vaixell els va denegar pujar a bord. El motiu esgrimit: la manca d'una autorització paterna segellada pels Mossos d'Esquadra. La normativa és correcta, però es tracta d'un tràmit que el director de l'escola, Màrius Mercader, assegurava ahir que mai els havien sol·licitat fins ara: “Tots els alumnes duien passaport, i la Guàrdia Civil ens havia dit altres vegades que el permís patern segellat era redundant.”

Els 47 alumnes, de segon curs de batxillerat, i els tres professors que els acompanyaven van intentar fer gestions a corre-cuita per validar les autoritzacions a distància, a través d'internet i l'enviament de captures dels DNI dels progenitors per correu electrònic o l'aplicació Whatsapp, però no se'n van sortir i el capità del vaixell va insistir que encara hi mancava igualment el vistiplau del cos policial. Al final, el creuer se'n va anar sense ells.

Compromís d'urgència