La investigació apunta a una explosió de gas a Premià de Mar

La víctima mortal que hi ha hagut arran de l'explosió de gas a Premià de Mar (Maresme) a primera hora d'aquest matí és una dona que es trobava al segon primera del número 196-198 de la Gran Via de Lluís Companys. En aquell moment també hi havia un home que es troba ingressat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb cremades a més del 30% del cos però que està “estable dins de la gravetat”. Així mateix, queden tres persones més ingressades amb ferides de diversa consideració. Així ho ha detallat el conseller d'Interior, Jordi Jané, després de reunir-se amb tots els cossos d'emergència per avaluar la situació.

Després de la primera inspecció dels tècnics, no s'ha pogut determinar encara la causa de la deflagració però “apunta que podria haver estat una explosió de gas” entre les possibles causes. Jané ha detallat, a més, que s'ha obert una investigació per determinar si l'explosió ha estat per un accident o si ha estat un fet intencionat. El jutjat de guàrdia de Mataró que instrueix el cas ha decretat el secret de sumari. Un total de 21 veïns afectats han demanat ser reallotjats.

El conseller ha indicat, a més, que a banda dels veïns de l'immoble afectat, tampoc podran dormir a casa els residents de les portes primer i segona de l'edifici veí, el número 194 de la Gran Via. El motiu, una gran esquerda que ha aparegut a la façana que dóna al pati lateral. “L'explosió ha estat molt potent”, ha subratllat Jané. “L'edifici on s'ha produït la deflagració ha quedat en un estat greu i els veïns no podran tornar-hi fins que no hi hagi garanties de seguretat”.

En un altre edifici, el número 39 del carrer Elisenda de Montcada, els veïns estan autoritzats a dormir aquesta nit si volen, però els desperfectes en alguns dels habitatges, especialment dels baixos i el primer pis, on han rebentat marcs de portes i finestres i s'han trencat vidres. A banda dels ferits atesos, hi hagut 150 veïns afectats de la zona, dels quals 21 han demanat que siguin reallotjats. La resta han buscat per aquesta nit alternatives com dormir a cases de familiars i amics.

El conseller Jané ha volgut destacar l'efectivitat dels equips d'emergència així com “la gran solidaritat” per part dels premianencs i també la rebuda de municipis veïns, com El Masnou, que ha ofert el seu alberg per acollir possibles desallotjats.

Una incidència relacionada amb el gas és una de les hipòtesis amb què es treballa com a causa de la deflagració, però no l'única. Fonts de Gas Natural han informat que operaris de la companyia han estat tot el dia en l'edifici sinistrat fent inspeccions i ha indicat que, inicialment, les instal·lacions del pis afectat havien passat totes les revisions.

Pel que fa a les víctimes, la persona morta és una dona i el ferit crític, que també es trobava al pis sinistrat, és un home, tots dos amb edats compreses entre els 50 i 60 anys.

L'Ajuntament de Premià de Mar ha decretat tres dies de dol oficial a partir d'aquest dilluns per la víctima mortal de la deflagració. També s'ha convocat un minut de silenci a les vuit del vespre davant l'edifici consistorial.