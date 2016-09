L'Ajuntament detecta 32 hostals il·legals a Barcelona

El pla de xoc encetat a principis de juliol contra els establiments turístics il·legals a Barcelona continua donant fruits, i no només en la localització d'habitatges d'ús turístic (HUT) sense llicència. El consistori també ha identificat 32 locals que funcionen com a hostals, pensions o albergs sense disposar de la preceptiva llicència, la gran majoria a l'Eixample i Ciutat Vella, i ha iniciat el procediment administratiu que en les setmanes vinents es traduirà en sengles ordres de cessament d'activitat acompanyades de 30.000 euros de multa per cap.

Des que el govern municipal va engegar el pla de xoc, que va comportar un reforç de l'activitat inspectora i la creació d'un nou cos d'encarregats de rastrejar a la xarxa o detectar in situ HUT sense llicència (batejats com a “visualitzadors”), la detecció de pisos s'ha disparat, com ja es va constatar en el balanç del primer mes d'aplicació del pla . Ara ja són dos mesos, i entre juliol i agost ja són 615 els HUT il·legals que han rebut ordres de cessament d'activitat i la corresponent sanció de 30.000 euros. Són més que en l'any i mig anterior, període durant el qual se n'havien dictat 604.

La majoria dels pisos detectats són a l'Eixample i Ciutat Vella, on n'hi ha 197 i 124, respectivament. Sant Martí és el tercer en el rànquing, amb 73, seguit per Sants-Monjuïc i Gràcia, amb 66 cadascun. Dos terços dels habitatges, concretament 418, van ser identificats pel nou equip de visualitzadors, que el consistori vol ampliar. El govern municipal donarà continuïtat al pla de xoc i insisteix en la petició a la ciutadania que, si coneix algun cas, el denunciï. Aquesta aposta, que ha inclòs l'enviament de 807.000 cartes als barcelonins per demanar-los col·laboració i la creació d'una web per fer denúncies en línia, s'ha concretat fins ara en 1.123 adreces, de les quals fins ara se n'han investigat la meitat. “I la majoria no eren legals”, va afirmar la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, que presentava el balanç amb la tinenta d'alcalde Janet Sanz. De les direccions, 125 van ser facilitades per turistes, que van denunciar que s'hi havien allotjat sense saber que es tractava d'establiments irregulars.

Els sis centenars de pisos i la trentena d'establiments sancionats se sumen a les dues residències d'estudiants que el consistori també ha comprovat aquest estiu que funcionaven com a hotels, i que s'exposen a una sanció d'entre 30.000 i 600.000 euros. Els dos establiments, però, han presentat un recurs al contenciós administratiu, segons el govern municipal. Al consistori no li consta, però, que ho hagi fet HomeAway, una de les dues primeres plataformes sancionades pel fet d'anunciar HUT sense llicència, que havia anunciat que presentaria un recurs als jutjats. Ahir no va aclarir si ja ho havia fet, tot i la petició d'aquest diari. HomeAway va rebre dues multes de 30.000 euros, una per haver anunciat els pisos i l'altra per no haver col·laborat amb el consistori cedint dades dels anunciants.

En la mateixa situació es troba Airbnb, amb la qual Janet Sanz va anunciar ahir que “s'ha obert una via de diàleg”. Si col·labora, la plataforma s'estalviarà la multa per reincidència, que pot arribar a 600.000 euros. El consistori preveu sancions de fins a 30.000 euros per a nou plataformes més i 63 petits intermediaris o particulars amb més d'un HUT que han ignorat els requeriments municipals.