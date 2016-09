Els països de l'OCDE van rebre un deu per cent més de refugiats el 2015

Un total de 4,8 milions de persones van emigrar durant l'any passat als països de l'OCDE (Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), una xifra que representa un increment del deu per cent en relació amb el 2015 i que és una conseqüència de l'augment del flux de refugiats, que es va duplicar. La situació ha canviat durant el 2016, en part per l'impacte de l'acord assolit entre la Unió Europea i el govern de Turquia. Malgrat això, el cap de migracions internacionals de l'organisme, Jean-Christophe Dumont, va avisar ahir que encara que el nombre de les demandes d'asil està baixant, moltes són de persones que ja són al Vell Continent. També va recordar que “la crisi no ha quedat enrere i la situació podria tornar a empitjorar si l'acord amb Turquia es trenqués”.

El volum de la immigració de caràcter permanent, la que no està subjecte als fluxos estacionals, va superar l'any passat els 4,7 milions de persones que havia assolit el 2007; és a dir, abans de la crisi econòmica. Europa ha estat la gran protagonista d'aquests increments, sobretot Alemanya, que pràcticament ha duplicat la quantitat de gent acollida. A Itàlia, en canvi, la xifra es manté estable i els refugiats provenen majoritàriament d'Àfrica, per la qual cosa els acords amb Turquia han afectat poc.

Acollida espanyola