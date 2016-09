L'acusat de matar una menor afirma que va mentir per “por”

“No vaig dir res als Mossos perquè tenia por, dels pares, de l'església, perquè vam mantenir relacions sexuals.” Així s'excusava ahir, davant un jurat de l'Audiència de Barcelona, Gilson B. Cabrera, de 20 anys, d'haver amagat que la matinada del 28 d'abril del 2013 va anar a la platja de la Mar Bella amb Anita Castro, de 15 anys. La seva mare va denunciar la desaparició l'endemà i el cos sense vida de la menor va ser trobat el 8 de maig, amagat entre les roques, amb els sostenidors lligats a les mans. L'acusat va negar haver mort la menor.

La fiscal Elena Contreras va insistir a preguntar-li “per què va mentir fins a tres cops i donant pistes falses, com ara que anava amb una banda llatina”. Cabrera, que va estar sis mesos a la presó com a sospitós, va reiterar la por com a justificant, i que va deixar la noia a la platja perquè ella no en volia marxar. La fiscal demana per a ell 14 anys de presó per un delicte d'homicidi i, alternativament, per la debilitat de proves, una multa de 4.300 euros per un delicte d'omissió del deure de socors, en deixar-la allà beguda. L'acusació, exercida per la mare, demana per a ell 20 anys de presó per un delicte d'assassinat.