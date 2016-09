Retocs i promesa de més diàleg per a la superilla del Poblenou

L'Ajuntament de Barcelona ha començat a introduir els primers retocs a la superilla del Poblenou, l'àrea de nou illes de cases delimitada pels carrers Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger on s'han aplicat restriccions de trànsit que impedeixen que ara es pugui travessar la zona si no és a peu o en bicicleta.

L'Ajuntament va mantenir la setmana passada dues reunions d'urgència amb els veïns per mirar d'apaivagar la mala maror generada entre molts d'ells, i ja ha començat a aplicar els primers canvis, entre els quals un ajustament de la freqüència semafòrica i l'ampliació dels carrils per facilitar els girs dels vehicles, tal com va avançar ahir El País i va confirmar la tinenta d'alcalde Janet Sanz.

L'Ajuntament també ha reforçat la presència d'informadors i agents de la Guàrdia Urbana, i millorarà la senyalització de la zona. El consistori es mostra ara obert a rebre més propostes. L'edifici MediaTic té a partir d'avui un punt fix de recollida de queixes i suggeriments, i la previsió és dur a terme més reunions amb entitats de la zona, a més de la jornada de treball amb veïns programada per la setmana vinent.