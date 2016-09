El comerç barceloní, contra el Dia Sense Cotxes entre setmana

Quatre de les principals associacions de comerciants de Barcelona van expressar ahir el seu rebuig a la celebració del Dia Sense Cotxes en jornada laborable, una iniciativa que a parer seu s'ha impulsat sense tenir en compte “el risc operatiu” que comporta per a la mobilitat i l'eventual afectació per a distribuïdors, comerços, serveis i veïns. En un comunicat, Pimec Comerç, Cedac, Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç van retreure al consistori no haver escoltat el sector i no haver fet prou difusió de les característiques de la jornada “per evitar al màxim situacions de desconcert i de manca de planificació”. Les entitats advoquen per repetir l'experiència del 2015, quan el Dia Sense Cotxes es va fer en dissabte. Llavors, els talls de trànsit van afectar un tram de carrer per districte. Aquest dijous en seran 58, a més de dos grans eixos: la Via Laietana i el carrer Gran de Gràcia.