Un incendi forestal crema 18 hectàrees a Collserola i fa desallotjar dues escoles

Un incendi forestal va cremar ahir unes 18 hectàrees a la serra de Collserola i va originar una espessa columna de fum, ben visible des de diversos punts de Barcelona i també del Vallès. El foc es va declarar a tocar del polígon de Canyelles, al districte barceloní de Nou Barris, i no va provocar ferits. L'Ajuntament, però, va desallotjar preventivament el centre especial de treball Can Ensenya per la proximitat del foc. Dos centres escolars van decidir també evacuar els seus alumnes, en aquest cas per iniciativa pròpia. Es tracta de La Salle d'Horta –que va desallotjar el parvulari– i l'Institut Escola Turó de Roquetes.

L'incendi es va originar cap a les dotze del migdia, moment en què els bombers van rebre l'avís per un foc que cremava uns pins a la carretera Alta de Roquetes. Les altes temperatures van fer que les flames es propaguessin ràpidament cap al parc natural de Collserola. D'entrada, les tasques d'extinció es van centrar a estabilitzar el cap i el flanc dret de l'incendi i a fer tallafocs. Tot seguit, es va treballar per estabilitzar el flanc esquerre, que preocupava els bombers per la seva proximitat a una masia. Les flames van obligar a tallar la carretera Alta de Roquetes i el subministrament elèctric d'algunes torres d'alta tensió, la qual cosa va provocar que uns 700 abonats es quedessin sense llum.

L'incendi es va donar per controlat a la tarda. En l'extinció hi van treballar dotze dotacions dels bombers de Barcelona, catorze dotacions terrestres de la Generalitat i sis mitjans aeris. Es desconeixen les causes del foc, que ara es miraran de determinar a través de la corresponent investigació.