Una policia nord-americana mata a trets un home negre desarmat al qual se li havia avariat el cotxe

Una agent de la policia de Tulsa, a Oklahoma, ha matat a trets un home negre desarmat que estava aturat al mig d'una carretera després que se li avariés el cotxe. Les autoritats han fet públic aquest dilluns el vídeo dels fets , ocorreguts divendres passat, després que el cap de la policia de Tulsa, Chuck Jordan, l'hagi qualificat de “molt preocupant” en una roda de premsa.

L'home mort, identificat com Terence Crutcher, de 40 anys, se li havia avariat la camioneta en una zona boscosa de la ciutat a la qual van arribar diverses patrulles d'agents. A les imatges del vídeo s'aprecia com Crutcher, mans enlaire, camina cap a la seva camioneta seguit per l'agent Betty Shelby, que l'apunta amb una pistola. De sobte apareixen dos policies més, que també encanonen les seves armes contra l'afroamericà.

Pocs segons després, la víctima hauria abaixat els braços per buscar alguna cosa a l'interior del vehicle a través de la finestreta del conductor, moment en el qual hauria rebut almenys un tret per part de l'agent Shelby i es desploma sobre el paviment de l carretera. Crutcher va morir a l'hospital poc després.

“Farem el correcte, no encobrirem res”, va assegurar ahir el comandant policial. En un primer moment, un portaveu policial havia afirmat que Crutcher es va negar a obeir les ordres dels agents, entre les quals la de mantenir els braços enlaire.

Tant Shelby com un altre agent identificat com Tyler Turnbough han estat suspesos de feina però no de sou -el procediment habitual en aquests casos- fins que conclogui la investigació, del que s'apunta com un nou cas de presumpta violència policial contra afroamericans als Estats Units.