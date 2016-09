Iceta i Parlon formalitzen la seva candidatura a liderar el PSC

El fins ara primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha fet efectiva la presentació de la seva candidatura a les primàries del partit per intentar ser reescollit en el càrrec, enfrontant-se així a l'actual viceprimera secretària, Núria Parlon. Tots dos han formalitzat el mateix matí la sol·licitud per participar en el procés intern i, tal i com ha fet Parlon, Iceta també ha enviat tota la documentació per correu electrònic.

L'autoritat electoral del PSC té fins a les 12.00 del migdia d'aquest dimecres 21 de setembre per validar les candidatures i rebre'n d'altres, en cas que hi haguessin. A partir d'aquell moment, els aspirants recolliran els avals i, si els aconsegueixen, s'enfrontaran en primàries el proper 15 d'octubre.