Escullen Tarragona per divulgar les missions

Tarragona ha estat la ciutat escollida d'arreu de l'Estat espanyol perquè hi tingui lloc, aquest octubre, una setmana d'activitats per donar a conèixer la tasca missionera de l'església i també la jornada del Domund. Aquesta jornada, promoguda per l'Obra Pontifícia de la Propagació de la Fe i que enguany celebra el 90è aniversari, serà el diumenge 23 d'octubre arreu del món. Abans, però, del 3 al 12 d'octubre, a la ciutat de Tarragona hi haurà diversos actes per donar a conèixer la seva història i també la tasca dels missioners. El 3 d'octubre s'inaugurarà al Centre Tarraconense El Seminari l'exposició El Domund al descobert, que mostrarà els orígens d'aquesta jornada i la realitat de la missió a les diòcesis catalanes. Un altre acte destacat tindrà lloc el dia 10, amb la jornada Catalunya missionera, que es dedicarà a compartir la tasca dels missioners nascuts a Catalunya que han estat enviats per les seves esglésies. Dos dies abans també hi haurà una trobada de laics missioners. Segons va explicar ahir Anastasio Gil, director nacional de les Obres Missionals Pontifícies, actualment hi ha 500 catalans que estan a les missions, dels quals una cinquantena són de Tarragona. “Cada any surten de l'Estat espanyol uns 120 missioners”, va detallar Gil. Una jornada sobre la cooperació econòmica amb els missioners i la Nit Jove del Domund seran altres actes. El pregó del Domund, previst per al 15 d'octubre a Barcelona, serà a càrrec de la periodista Pilar Rahola.