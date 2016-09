Un 25% de les mesures del ple contra la pobresa, pendents

Un 25% de les 273 mesures que es van aprovar en el ple monogràfic sobre emergència social que es va fer el 9 i el 10 de març al Parlament encara no s'apliquen. La no aprovació del nou pressupost manté en estudi o en situació de “pendents” més d'una seixantena de mesures, segons s'evidencia al document de seguiment actualitzat ahir. Entre les actuacions aprovades al ple que, de moment, estan paralitzades n'hi ha d'emblemàtiques per a l'acció d'un govern que des del primer dia ha assenyalat que vol prioritzar l'acció social: la recuperació de la renda mínima d'inserció (RMI) com a dret subjectiu, l'ajuda d'urgència per a persones en espera de la RMI en situació de pobresa energètica o en risc de desnonament i les convocatòries en barris en risc o situació d'exclusió de projectes socials i comunitaris per reforçar la cohesió i d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges.

La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Neus Munté, va explicar ahir, després de la reunió de govern, que un 75% dels acords ja s'apliquen o estan en curs, tot i que, segons va recordar, hi ha un 30% en què ja es va advertir en el mateix ple que estaven pendents d'un nou pressupost . Malgrat aquest handicap, Munté va assegurar que “s'ha fet un esforç per prioritzar algunes partides, com per exemple les beques de menjador o els ajuts urgents a l'habitatge”.

La portaveu també va anunciar que el 21 d'octubre es tornarà a reunir al Palau de la Generalitat la comissió de seguiment de la resolució 17/XI per posar en comú la continuïtat dels treballs i dels compromisos adquirits en el ple monogràfic. El 20 de maig és l'únic cop que s'ha reunit aquesta comissió. Algunes de les mesures que també estan pendents d'un nou pressupost són l'augment del nombre de places de residència per a persones amb dependència i el programa de beques de menjador per a infants d'entre zero i tres anys, i també l'adaptació dels ajuts al pagament de lloguer dels llogaters del parc públic de la Generalitat, segons el que indica la llei 24/2015.

Pel que fa a les qüestions en què sí que s'ha avançat els últims mesos, Munté en va enumerar algunes de referides a la infància, l'aprofitament d'excedents alimentaris, l'habitatge, la pobresa energètica i el treball.

Pobresa infantil

Tot i no disposar de nou pressupost –una situació que no es va cansar de repetir la portaveu del govern–, s'han prioritzat les beques de menjador.

Excedents alimentaris

S'ha creat un grup de treball per redactar una llei per fomentar les donacions i aprofitar els excedents alimentaris.

Inclusió i cohesió social

Signatura de contractes programa 2016-2019 amb ens locals amb línies de col·laboració en accessibilitat, associacionisme, voluntariat i polítiques LGTBI.

Habitatge

Priorització dels ajuts urgents per al lloguer i adquisició de 260 habitatges per a ús social.

Pobresa energètica

Conveni amb 13 companyies d'aigua i acord amb entitats locals per gestionar el fons de lluita contra la pobresa energètica.

Ensenyament

400 docents més en centres d'alta complexitat i manteniment del programa d'escola inclusiva.

Treball

Programa d'experiències professionals per a joves de la garantia juvenil i de formació per a perceptors de la RMI.

Salut